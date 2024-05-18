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Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (225834) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (2)
63,99
Економія: -8,14 грн
55,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (5)
64,99
Економія: -9,14 грн
55,85 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
58,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (3)
64,99
Економія: -9,14 грн
55,85 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
Всього: упаковка (1)
62,99
Економія: -7,14 грн
55,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
62,49 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (1)
58,07 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
69,50
Економія: -13,65 грн
55,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
Всього: упаковка (1)
64,99
Економія: -9,14 грн
55,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
Всього: упаковка (3)
68,99
Економія: -13,14 грн
55,85 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
62,99
Економія: -7,14 грн
55,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
Всього: упаковка (1)
69,99
Економія: -14,14 грн
55,85 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
63,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (2)
68,99
Економія: -13,14 грн
55,85 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
58,07 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Всього: упаковка (2)
72,50
Економія: -16,65 грн
55,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (1)
66,99
Економія: -11,14 грн
55,85 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
Всього: упаковка (2)
63,50
Економія: -7,65 грн
55,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (2)
67,99
Економія: -12,14 грн
55,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
Всього: упаковка (1)
65,41 грн