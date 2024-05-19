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Агерп крем 5 % туба 10 г, №1 - Львів (624984) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
155,90 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
138,79 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
155,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
133,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
160,32
Економія: -18,09 грн
142,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
155,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
155,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
155,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
155,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
166,55
Економія: -24,32 грн
142,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
166,55
Економія: -24,32 грн
142,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
136,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
160,32
Економія: -18,09 грн
142,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
155,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
165,94
Економія: -25,11 грн
140,83 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
166,55
Економія: -24,32 грн
142,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
155,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
155,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (2)
166,54
Економія: -24,31 грн
142,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
138,78 грн