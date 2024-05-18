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Агерп крем 5 % туба 2 г, №1 - Харків (174217) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
118,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
139,41
Економія: -24,81 грн
114,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
123,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
143,31
Економія: -28,75 грн
114,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
133,71 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
129,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4)
139,35
Економія: -11,74 грн
127,61 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
144,34
Економія: -36,46 грн
107,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
116,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
121,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
137,76
Економія: -10,14 грн
127,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (5)
147,25
Економія: -19,68 грн
127,57 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено
Харків, вул. Сумська, 90
Всього: упаковка (1)
131,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено
Харків, вул. Шевченка, 161
Всього: упаковка (1)
126,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (1)
135,44 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
109,11 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
137,89
Економія: -26,85 грн
111,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (2)
144,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
112,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (2)
133,55
Економія: -19,11 грн
114,44 грн