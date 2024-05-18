Агерп крем 5 % туба 2 г, №1 - Харків (174217) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 129 аптеках
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Аптека низьких цін
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Аптека оптових цін
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
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Наявність на 2024-05-21 - 20:00
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека копійка
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Подорожник
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Харків, просп. Гагаріна, 26
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека ваш консультант
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Харків, вул. Сумська, 90
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Харків, вул. Шевченка, 161
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Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
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Харків, просп. Незалежності, 13
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека низьких цін
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Харків, просп. Гагаріна, 82