Всі аптеки України
Дієтичні добавкиЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМВІТАМІНИПРЕПАРАТИ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ (ВІТАМІНУ С) ТА КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЇЇ МІСТЯТЬПрості препарати аскорбінової кислоти (вітаміну С)Кислота аскорбінова (вітамін С)ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМВІТАМІНИПРЕПАРАТИ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ (ВІТАМІНУ С) ТА КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЇЇ МІСТЯТЬПрості препарати аскорбінової кислоти (вітаміну С)Кислота аскорбінова (вітамін С)Аскорбінова кислотаЦіни в аптеках

Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл в пачці, №10 - Запоріжжя (8845) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
30,00
Економія: -14,00 грн
16,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
30,00
Економія: -14,00 грн
16,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (3)
30,00
Економія: -14,00 грн
16,00 грн
В інших містах:
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
22,20 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (2)
17,66
Економія: -1,36 грн
16,30 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (3)
30,00
Економія: -14,00 грн
16,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
Всього: упаковка (1)
30,00
Економія: -14,00 грн
16,00 грн
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (1)
22,20 грн
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Чкалова, 91-А
Всього: упаковка (1)
22,20 грн
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (1)
22,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (6)
18,50 грн
Авк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
20,00 грн
Авк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Всього: упаковка (1)
17,50 грн
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
17,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Золочів, вул. Коновальця Євгена, 48
Всього: упаковка (4)
25,60
Економія: -9,51 грн
16,09 грн
Альго-фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
21,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
23,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (1)
23,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
23,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: упаковка (1)
25,00 грн