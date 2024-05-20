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Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл в пачці, №10 - Одеса (5935) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 15:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
Всього: упаковка (3)
34,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (2)
34,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (5)
34,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
32,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (4)
32,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (4)
32,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: упаковка (4)
32,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 125/3
Всього: упаковка (2)
32,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
32,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (3)
32,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
32,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
32,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
32,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 9
Всього: упаковка (2)
32,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
Всього: упаковка (3)
34,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
32,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Педагогічна, 23-Б
Всього: упаковка (1)
32,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
Всього: упаковка (2)
32,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Тополина, 26/1
Всього: упаковка (5)
34,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (2)
32,60 грн