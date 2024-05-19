Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл в пачці, №10 - Львів (5935) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (5)
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Подільськ, вул. Соборна, 101
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Подільськ, вул. Соборна, 117/1
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Подільськ, просп. Перемоги, 23
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Бородіно, вул. Лісна, 9-А
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Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
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Утконосівка, вул. Миру, 29
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Ізмаїл, вул. Шевченка Тараса, 8
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Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
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Одеса, просп. Добровольського, 109
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Одеса, просп. Добровольського, 159
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Одеса, просп. Добровольського, 98
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Одеса, вул. Нежданової, 32
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Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
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Всього: упаковка (4)
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Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
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Одеса, вул. Палія Семена, 88
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
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Одеса, вул. Марсельська, 56
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Всього: упаковка (2)
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Одеса, вул. Балківська, 30-Б