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Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл в пачці, №10 - Львів (5935) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (5)
32,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
Всього: упаковка (1)
31,00 грн
Аптека акс соціальна
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Подільськ, просп. Перемоги, 23
Всього: упаковка (1)
32,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Бородіно, вул. Лісна, 9-А
Всього: упаковка (5)
35,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (5)
32,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Утконосівка, вул. Миру, 29
Всього: упаковка (3)
34,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Шевченка Тараса, 8
Всього: упаковка (1)
32,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
32,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Всього: упаковка (1)
32,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (5)
33,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Одеса, просп. Добровольського, 98
Всього: упаковка (4)
32,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (2)
32,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
32,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
Всього: упаковка (3)
34,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
Всього: упаковка (4)
32,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (4)
32,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 88
Всього: упаковка (3)
32,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
32,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
32,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (2)
34,30 грн