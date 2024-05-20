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Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блістер, №30 - Запоріжжя (174420) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 191 аптеці
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (87)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
274,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
275,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), блістер (2)
304,00
Економія: -49,03 грн
254,97 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
277,91
Економія: -31,21 грн
246,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
259,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
278,99
Економія: -19,53 грн
259,46 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (4)
297,00
Економія: -40,80 грн
256,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
265,98 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (87)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
274,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1), блістер (1)
301,80
Економія: -43,10 грн
258,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
274,99
Економія: -15,53 грн
259,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: блістер (2)
270,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
278,21
Економія: -25,94 грн
252,27 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: блістер (2)
273,57 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: таблетки (10)
246,66 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: таблетки (10)
297,00
Економія: -40,80 грн
256,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: таблетки (20)
285,79
Економія: -41,86 грн
243,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
291,98
Економія: -35,92 грн
256,06 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2)
290,60
Економія: -28,10 грн
262,50 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (87)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
274,80 грн