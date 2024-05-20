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Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блістер, №30 - Одеса (174420) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 220 аптеках
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
269,80 грн
Аптека оптових цін
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Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
281,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3), блістер (1)
276,12
Економія: -15,11 грн
261,01 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
259,55 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
303,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
316,50
Економія: -57,33 грн
259,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
242,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
276,46
Економія: -26,06 грн
250,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: таблетки (10)
288,99
Економія: -29,53 грн
259,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
254,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
252,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
287,60 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
291,66
Економія: -39,35 грн
252,31 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
276,57
Економія: -25,68 грн
250,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
289,03
Економія: -42,26 грн
246,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: таблетки (20)
278,99
Економія: -19,53 грн
259,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2)
295,39
Економія: -36,30 грн
259,09 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: таблетки (20)
244,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
271,24
Економія: -28,96 грн
242,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
251,69 грн