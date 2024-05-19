Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блістер, №30 - Львів (174420) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 242 аптеках
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Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Аптека нц
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Львів, вул. Городоцька, 59
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Пульс
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Львів, вул. Леонтовича, 1
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Львів, вул. Клепарівська, 4
Бажаємо здоров'я
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Львів, вул. Городоцька, 72
Swiss pharmacy
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Львів, вул. Дорошенка, 8
Подорожник
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Львів, вул. Джерельна, 1
Подорожник
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Всього: таблетки (20)
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Львів, вул. Шпитальна, 9
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Львів, просп. Свободи, 33
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
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Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
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Львів, просп. Свободи, 5
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Шпитальна, 8
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Аптека бам
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Львів, вул. Городоцька, 82
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, просп. Свободи, 49
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7