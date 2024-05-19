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Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блістер, №30 - Львів (174420) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 242 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
268,00 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
320,80
Економія: -43,27 грн
277,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
243,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (131)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
274,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
239,42 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
273,99
Економія: -15,00 грн
258,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
242,73 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
250,43 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
283,99
Економія: -25,00 грн
258,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: таблетки (20)
276,99
Економія: -18,00 грн
258,99 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: таблетки (20)
268,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), блістер (2)
271,08
Економія: -22,55 грн
248,53 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
332,20
Економія: -73,20 грн
259,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
297,87
Економія: -50,67 грн
247,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
268,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
267,99
Економія: -9,00 грн
258,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
288,99
Економія: -30,00 грн
258,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
281,99
Економія: -23,00 грн
258,99 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: таблетки (10)
268,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
295,99
Економія: -37,00 грн
258,99 грн