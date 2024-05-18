Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФІнгібітори АПФ у комбінації з антагоністами кальціюПериндоприл та амлодипінАмлессаЦіни в аптеках

Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блістер, №30 - Харків (174420) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 369 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: блістер (1)
270,96 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: блістер (2)
243,90 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
268,74 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
256,05 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
299,75
Економія: -38,77 грн
260,98 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
258,81 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3), блістер (1)
266,22 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
268,83 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
276,27 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: блістер (2)
309,80
Економія: -47,00 грн
262,80 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
270,99
Економія: -12,44 грн
258,55 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
293,10 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
284,22 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), блістер (1)
300,29
Економія: -44,38 грн
255,91 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
277,23 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
275,94 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
255,21 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1), блістер (2)
275,64 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
265,38 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1)
284,82 грн