Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФІнгібітори АПФ у комбінації з антагоністами кальціюПериндоприл та амлодипінАмлессаЦіни в аптеках

Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блістер, №30 - Запоріжжя (174419) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 152 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (99)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
245,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
266,46
Економія: -30,79 грн
235,67 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
255,49
Економія: -23,95 грн
231,54 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
221,82 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
248,99
Економія: -17,21 грн
231,78 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (4)
267,00
Економія: -38,10 грн
228,90 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (99)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
245,50 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (8)
243,99
Економія: -12,21 грн
231,78 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), блістер (2)
250,08
Економія: -7,38 грн
242,70 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
225,75 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (99)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
245,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
260,64
Економія: -37,40 грн
223,24 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
260,61
Економія: -29,92 грн
230,69 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2)
260,80
Економія: -26,30 грн
234,50 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (99)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
245,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: таблетки (20)
274,84
Економія: -47,19 грн
227,65 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (99)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
245,50 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
240,09 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
284,69
Економія: -57,04 грн
227,65 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (2)
265,78
Економія: -38,05 грн
227,73 грн