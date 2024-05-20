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Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блістер, №30 - Одеса (174419) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 194 аптеках
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
216,99 грн
Аптека оптових цін
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Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
279,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3)
247,55
Економія: -14,67 грн
232,88 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (2)
248,52 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
266,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (87)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
245,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
225,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2)
250,70
Економія: -14,01 грн
236,69 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
253,99
Економія: -22,21 грн
231,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (2)
243,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1), блістер (1)
214,80 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
248,57
Економія: -17,64 грн
230,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
260,44
Економія: -33,21 грн
227,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (87)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
245,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
267,39
Економія: -36,25 грн
231,14 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: таблетки (10)
226,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1), блістер (1)
261,77
Економія: -28,05 грн
233,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
206,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
220,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (2)
260,01
Економія: -33,05 грн
226,96 грн