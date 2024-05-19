Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блістер, №30 - Львів (174419) Лікарський препарат - ціни
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Пульс
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Львів, вул. Леонтовича, 1
Аптека бам
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Львів, вул. Клепарівська, 4
D.s.
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Львів, вул. Словацького, 2
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Львів, вул. Городоцька, 72
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Львів, вул. Джерельна, 1
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Аптека шар@
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Львів, вул. Городоцька, 80
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Львів, просп. Свободи, 5
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Шпитальна, 8
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Аптека бам
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Львів, вул. Городоцька, 82
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
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Всього: упаковка (153)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5