Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блістер, №30 - Харків (174419) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Подорожник
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Всього: упаковка (53)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
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Харків, вул. Молочна, 6
Економна аптека
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
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Харків, вул. Сумська, 23/34
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26