Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФІнгібітори АПФ у комбінації з антагоністами кальціюПериндоприл та амлодипінАмлессаЦіни в аптеках

Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блістер, №30 - Одеса (174418) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
182,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
222,50 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
222,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
187,38 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
222,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
209,10 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
222,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
222,50 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
222,50 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
222,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: таблетки (20)
196,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
229,92
Економія: -25,87 грн
204,05 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
182,46 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
188,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
237,54
Економія: -15,85 грн
221,69 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
222,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
188,46 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
209,90 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
222,50 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
222,50 грн