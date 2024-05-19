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Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блістер, №30 - Львів (174418) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: блістер (1)
170,81 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
222,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
241,99
Економія: -32,85 грн
209,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
193,70 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
224,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
222,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
222,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2), блістер (2)
227,59
Економія: -19,11 грн
208,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
222,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
236,99
Економія: -27,85 грн
209,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
222,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: таблетки (20)
152,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
232,99
Економія: -23,85 грн
209,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
193,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
237,99
Економія: -28,85 грн
209,14 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
222,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
222,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: таблетки (20)
234,47
Економія: -70,62 грн
163,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
222,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: таблетки (10)
156,10 грн