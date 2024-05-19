Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блістер, №30 - Львів (174418) Лікарський препарат - ціни
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Всього: упаковка (56)
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека бам
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Львів, вул. Клепарівська, 4
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Львів, вул. Городоцька, 72
Swiss pharmacy
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Львів, вул. Дорошенка, 8
Подорожник
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Львів, вул. Джерельна, 1
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Львів, вул. Шпитальна, 9
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2), блістер (2)
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Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Шпитальна, 8
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека бам
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Львів, вул. Городоцька, 82
Подорожник
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Львів, просп. Свободи, 49
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
D.s.
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Всього: таблетки (20)
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Львів, вул. Базарна, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Подорожник
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Всього: упаковка (56)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (56)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Подорожник
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Всього: упаковка (56)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
D.s.
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22