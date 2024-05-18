Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блістер, №30 - Харків (174418) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 119 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Перша аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Економна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека
Детальніше
Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71