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Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блістер, №30 - Запоріжжя (174417) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 198 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (143)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
182,80 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
204,00
Економія: -33,60 грн
170,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
176,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), блістер (1)
201,32
Економія: -33,62 грн
167,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1), блістер (1)
189,17
Економія: -27,50 грн
161,67 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
180,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
187,99
Економія: -15,29 грн
172,70 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
204,00
Економія: -33,60 грн
170,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: блістер (2)
178,35 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (143)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
182,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1), блістер (1)
201,70
Економія: -29,60 грн
172,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
183,50
Економія: -10,80 грн
172,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: блістер (2)
170,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2), блістер (2)
197,53
Економія: -34,91 грн
162,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
162,96 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
163,84 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (143)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
182,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
198,07
Економія: -28,31 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1), блістер (2)
189,17
Економія: -28,93 грн
160,24 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
194,20
Економія: -19,50 грн
174,70 грн