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Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блістер, №30 - Одеса (174417) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 266 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (2)
179,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
222,20
Економія: -50,10 грн
172,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (2)
202,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (7), блістер (1)
190,10
Економія: -10,40 грн
179,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
194,90 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
194,32 грн
Меліса
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
189,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
191,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
167,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
209,85
Економія: -38,42 грн
171,43 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
195,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
176,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
187,48
Економія: -14,73 грн
172,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
189,50
Економія: -16,80 грн
172,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
185,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
177,80 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: таблетки (10)
185,07
Економія: -24,97 грн
160,10 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (6), блістер (2)
183,55
Економія: -18,56 грн
164,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
201,06
Економія: -28,88 грн
172,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
187,50
Економія: -14,80 грн
172,70 грн