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Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блістер, №30 - Харків (174417) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 369 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
181,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
162,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1), блістер (1)
190,93
Економія: -30,22 грн
160,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: блістер (2)
174,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
182,97 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: блістер (2)
166,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1), блістер (2)
198,32
Економія: -24,86 грн
173,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
188,52 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
174,63 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
194,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
188,94 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
207,00
Економія: -32,10 грн
174,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
181,99
Економія: -9,89 грн
172,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
184,89 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: блістер (2)
190,80 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
171,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2), блістер (2)
198,05
Економія: -28,05 грн
170,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
183,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
182,73 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
167,70 грн