Аквамакс спрей назальний 0,65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Запоріжжя (434787) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бояни, вул. Головна, 60
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вижниця, вул. Буковинська, 9
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом