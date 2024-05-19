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Аквамакс спрей назальний 0,65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Київ (434787) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
Всього: упаковка (1)
167,34
Економія: -7,44 грн
159,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бояни, вул. Головна, 60
Всього: упаковка (1)
196,99
Економія: -55,36 грн
141,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вижниця, вул. Буковинська, 9
Всього: упаковка (1)
167,99
Економія: -26,36 грн
141,63 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом