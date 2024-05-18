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Аквамакс спрей назальний 0,65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (434785) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (190)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
156,10 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (190)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
156,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (190)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
156,10 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (190)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
156,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2)
185,47
Економія: -31,68 грн
153,79 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (190)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
156,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (190)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
156,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (190)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
156,10 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
175,19
Економія: -21,29 грн
153,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (190)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
156,10 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (190)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
156,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (190)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
156,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (190)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
156,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (8)
180,26
Економія: -28,45 грн
151,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (190)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
156,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (190)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
156,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
166,33
Економія: -14,58 грн
151,75 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (190)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
156,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (190)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
156,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (190)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
156,10 грн