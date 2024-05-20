Аквамакс краплі назальні 0,65 % флакон з кришкою-крапельницею 20 мл, №1 - Одеса (298127) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 18
Мед-сервіс
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Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 15
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
В інших містах:
Подорожник
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Одеса, просп. Добровольського, 123
Мед-сервіс
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Южне, вул. Хіміків, 27-Г
Мед-сервіс
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Вознесенськ, вул. Центральна, 9
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Херсон, вул. Потьомкінська, 45-А
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Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А
Мед-сервіс
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Первомайськ, вул. Шевченка Тараса, 20/1
Подорожник
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Балта, вул. Любомирська, 187/3
Подорожник
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Зеленодольськ, пров. Молодіжний, 10-Б
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
Мiська сiмейна аптека
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Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
Аптека інтернет цін
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Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 51