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Аквамакс краплі назальні 0,65 % флакон з кришкою-крапельницею 20 мл, №1 - Одеса (298127) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 18
Всього: упаковка (1)
44,24 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
44,19 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 15
Всього: упаковка (1)
40,22 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
48,26 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (2)
47,31
Економія: -8,64 грн
38,67 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 123
Всього: упаковка (3)
49,22
Економія: -10,55 грн
38,67 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
Всього: упаковка (1)
44,24 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Вознесенськ, вул. Центральна, 9
Всього: упаковка (1)
38,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Потьомкінська, 45-А
Всього: упаковка (3)
43,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А
Всього: упаковка (1)
43,96 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Шевченка Тараса, 20/1
Всього: упаковка (1)
40,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Балта, вул. Любомирська, 187/3
Всього: упаковка (1)
53,10
Економія: -14,43 грн
38,67 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зеленодольськ, пров. Молодіжний, 10-Б
Всього: упаковка (1)
46,00
Економія: -7,33 грн
38,67 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Всього: упаковка (3)
40,36 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (2)
45,00
Економія: -5,00 грн
40,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
38,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
Всього: упаковка (1)
47,31
Економія: -8,64 грн
38,67 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
Всього: упаковка (1)
42,56 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
Всього: упаковка (1)
49,00
Економія: -9,00 грн
40,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 51
Всього: упаковка (1)
40,22 грн