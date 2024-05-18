Аквамакс краплі назальні 0,65 % флакон з кришкою-крапельницею 20 мл, №1 - Харків (298127) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, вул. Сумська, 69
Мед-сервіс
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Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Мед-сервіс
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Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
В інших містах:
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Савинці, вул. 20-й Гвардійської Дивізії, 9
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
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Ківшарівка, , 10
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Краснопілля, вул. Перемоги, 17
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Ізюм, вул. Гайдамацька, 18/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Сагайдачного Гетьмана, 8-Б/8-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 37
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Центральна, 70/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2