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Аквамакс краплі назальні 0,65 % флакон з кришкою-крапельницею 20 мл, №1 - Харків (298127) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
40,23 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
44,24 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
44,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Всього: упаковка (1)
40,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Всього: упаковка (1)
41,43 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Всього: упаковка (1)
42,23 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Всього: упаковка (1)
45,50 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Савинці, вул. 20-й Гвардійської Дивізії, 9
Всього: упаковка (1)
43,79 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (1)
40,36 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено
Ківшарівка, , 10
Всього: упаковка (3)
43,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Краснопілля, вул. Перемоги, 17
Всього: упаковка (1)
43,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Ізюм, вул. Гайдамацька, 18/2
Всього: упаковка (1)
43,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Всього: упаковка (1)
42,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Всього: упаковка (1)
40,22 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Сагайдачного Гетьмана, 8-Б/8-В
Всього: упаковка (3)
49,20
Економія: -10,53 грн
38,67 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Всього: упаковка (1)
40,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Всього: упаковка (1)
42,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 37
Всього: упаковка (2)
47,31
Економія: -8,64 грн
38,67 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (1)
37,94 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Центральна, 70/1
Всього: упаковка (3)
47,31
Економія: -8,64 грн
38,67 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Всього: упаковка (1)
42,56 грн