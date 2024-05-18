Аквамакс краплі назальні 0,65 % флакон з кришкою-крапельницею 20 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (298127) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Семафорна, 28
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-А
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 70/1
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Економна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222