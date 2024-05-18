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Аквамакс краплі назальні 0,65 % флакон з кришкою-крапельницею 20 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (298127) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
40,33
Економія: -1,42 грн
38,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
40,75
Економія: -1,84 грн
38,91 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (1)
40,23 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (1)
40,22 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
Всього: упаковка (1)
41,50
Економія: -2,59 грн
38,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
45,42
Економія: -6,75 грн
38,67 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
40,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
40,22 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
Всього: упаковка (1)
40,22 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Всього: упаковка (2)
48,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-А
Всього: упаковка (1)
40,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
Всього: упаковка (1)
39,76
Економія: -1,69 грн
38,07 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
52,00
Економія: -13,00 грн
39,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Всього: упаковка (1)
40,22 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
Всього: упаковка (1)
42,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 70/1
Всього: упаковка (3)
47,31
Економія: -8,64 грн
38,67 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Всього: упаковка (1)
42,56 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (1)
49,00
Економія: -9,00 грн
40,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
38,30 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
40,22 грн