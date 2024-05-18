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Аквамакс спрей назальний 0,65 % флакон з клапаном-насосом 100 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (298126) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (2)
175,10
Економія: -26,20 грн
148,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (4)
213,10
Економія: -65,90 грн
147,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (2)
193,60
Економія: -44,70 грн
148,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
153,33 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (8)
175,10
Економія: -26,20 грн
148,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
153,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
153,33 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
177,30
Економія: -28,40 грн
148,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
168,50
Економія: -21,24 грн
147,26 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (2)
153,34 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (2)
153,33 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
Всього: упаковка (2)
179,30
Економія: -30,40 грн
148,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
153,33 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Пастера, 6-А
Всього: упаковка (8)
177,30
Економія: -28,40 грн
148,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (1)
179,40
Економія: -30,50 грн
148,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Всього: упаковка (4)
213,10
Економія: -65,90 грн
147,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
153,34 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (6)
195,80
Економія: -48,60 грн
147,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (3)
153,34 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (2)
191,40
Економія: -42,50 грн
148,90 грн