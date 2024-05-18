Аквамакс спрей назальний 0,65 % флакон з клапаном-насосом 100 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (298126) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 85 аптеках
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Пастера, 6-А
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 8