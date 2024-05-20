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Аквамакс спрей назальний 0,65 % флакон з клапаном-насосом 50 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Запоріжжя (298119) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
110,28 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
133,50
Економія: -27,44 грн
106,06 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (4)
126,99
Економія: -20,93 грн
106,06 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
110,28 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (2)
123,99
Економія: -17,93 грн
106,06 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
115,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (2)
121,99
Економія: -15,93 грн
106,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (2)
120,50
Економія: -14,44 грн
106,06 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Всього: упаковка (2)
110,28 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (1)
110,27 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
110,28 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
110,27 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (1)
110,28 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Всього: упаковка (1)
110,28 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
110,27 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
Всього: упаковка (1)
110,28 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
126,99
Економія: -20,93 грн
106,06 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: упаковка (2)
126,99
Економія: -20,93 грн
106,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
Всього: упаковка (2)
125,50
Економія: -19,44 грн
106,06 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
Всього: упаковка (1)
110,67 грн