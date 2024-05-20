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Аквамакс спрей назальний 0,65 % флакон з клапаном-насосом 50 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Одеса (298119) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
132,34 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
152,50
Економія: -46,44 грн
106,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
133,50
Економія: -27,44 грн
106,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (3)
128,50
Економія: -22,44 грн
106,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (2)
120,50
Економія: -14,44 грн
106,06 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: упаковка (1)
118,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (3)
117,50
Економія: -11,44 грн
106,06 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Всього: упаковка (1)
110,27 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
114,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
Всього: упаковка (1)
114,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (4)
136,50
Економія: -30,44 грн
106,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 77
Всього: упаковка (3)
136,50
Економія: -30,44 грн
106,06 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
110,28 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
Всього: упаковка (3)
133,50
Економія: -27,44 грн
106,06 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (1)
122,99
Економія: -16,93 грн
106,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16
Всього: упаковка (3)
128,50
Економія: -22,44 грн
106,06 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 46
Всього: упаковка (3)
114,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 1/1
Всього: упаковка (1)
114,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
121,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 9
Всього: упаковка (1)
114,90 грн