Аквамакс спрей назальний 0,65 % флакон з клапаном-насосом 20 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Одеса (298117) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 19 аптеках
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 125/3
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Аптека enter
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Середньофонтанська, 34-А
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 46
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 18
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 1/1
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 9
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 77
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 1
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д