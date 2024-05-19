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Аквамакс спрей назальний 0,65 % флакон з клапаном-насосом 20 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Львів (298117) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Очеретяна, 10
Всього: упаковка (1)
60,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, вул. Щурата, 5/7
Всього: упаковка (1)
47,30 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
37,94 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
44,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Всього: упаковка (1)
55,41 грн
В інших містах:
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Бережани, вул. Руська, 7
Всього: упаковка (1)
55,42 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
Всього: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (1)
60,96 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (2)
52,78 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Угорники, вул. Героїв Миколаєва, 78-А
Всього: упаковка (1)
60,96 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Руська, 24
Всього: упаковка (1)
68,30
Економія: -15,36 грн
52,94 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 12
Всього: упаковка (1)
58,19 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Тернопіль, вул. Київська, 9-В
Всього: упаковка (1)
60,33
Економія: -7,39 грн
52,94 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Поляна, вул. Гірська, 16-А
Всього: упаковка (1)
52,78 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14
Всього: упаковка (1)
52,97 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Рівне, вул. Шевченка, 18
Всього: упаковка (1)
58,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Ужгород, вул. Капушанська, 21
Всього: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Ужгород, просп. Свободи, 3
Всього: упаковка (1)
55,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вараш, м-н Перемоги, 13
Всього: упаковка (1)
62,74
Економія: -9,80 грн
52,94 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Старокостянтинів, вул. Острозького, 10
Всього: упаковка (1)
48,97
Економія: -1,85 грн
47,12 грн