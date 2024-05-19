Аквамакс спрей назальний 0,65 % флакон з клапаном-насосом 20 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Львів (298117) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Львів, вул. Очеретяна, 10
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Львів, вул. Щурата, 5/7
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 1
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
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Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
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Бережани, вул. Руська, 7
Економна аптека
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Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Мiська сiмейна аптека
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Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Мед-сервіс
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Угорники, вул. Героїв Миколаєва, 78-А
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Тернопіль, вул. Руська, 24
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 12
Аптека бам
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Тернопіль, вул. Київська, 9-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Поляна, вул. Гірська, 16-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 01 хв
Рівне, вул. Шевченка, 18
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Ужгород, вул. Капушанська, 21
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 01 хв
Ужгород, просп. Свободи, 3
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вараш, м-н Перемоги, 13
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Старокостянтинів, вул. Острозького, 10