Аквамакс спрей назальний 0,65 % флакон з клапаном-насосом 20 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (298117) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
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Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-В
Мед-сервіс
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Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 06:30
Кам'янське, просп. Свободи, 1-Г
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 4-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 26
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-А
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 4-К
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А