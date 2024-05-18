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Аквамакс спрей назальний 0,65 % флакон з клапаном-насосом 20 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (298117) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
63,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (2)
55,42 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
Всього: упаковка (2)
60,68
Економія: -3,78 грн
56,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
55,42 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-В
Всього: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
Всього: упаковка (1)
55,42 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 06:30
Кам'янське, просп. Свободи, 1-Г
Всього: упаковка (1)
52,97 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Всього: упаковка (1)
52,97 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
Всього: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Всього: упаковка (2)
60,92 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
66,00
Економія: -11,00 грн
55,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 4-А
Всього: упаковка (1)
55,61 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 26
Всього: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-А
Всього: упаковка (1)
55,42 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 4-К
Всього: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
Всього: упаковка (1)
55,42 грн