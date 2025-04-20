Клімаксан гомеопатичний (Climaxan homeopathic)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 175 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
96,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
88,75
Економія при броні: -7,74 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
90,54
Економія при броні: -4,22 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
102,80
Економія при броні: -17,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
92,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
88,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
102,80
Економія при броні: -17,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
87,11
Економія при броні: -2,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
102,80
Економія при броні: -17,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
96,35
Економія при броні: -9,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
94,29
Економія при броні: -9,75 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
89,20
Економія при броні: -5,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
94,15
Економія при броні: -6,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
91,59
Економія при броні: -7,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
89,33
Економія при броні: -3,51 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
88,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
89,25
Економія при броні: -5,39 грн