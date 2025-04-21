Клімаксан гомеопатичний (Climaxan homeopathic)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 102 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
92,24
Економія при броні: -4,35 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
102,80
Економія при броні: -16,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
94,59
Економія при броні: -9,42 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
102,80
Економія при броні: -16,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
92,02
Економія при броні: -5,64 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
90,18
Економія при броні: -3,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
102,80
Економія при броні: -16,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
102,80
Економія при броні: -16,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
102,80
Економія при броні: -16,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
97,20
Економія при броні: -9,92 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
96,58
Економія при броні: -9,34 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
97,33
Економія при броні: -10,09 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
90,28
Економія при броні: -10,54 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
97,30
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
95,75
Економія при броні: -8,55 грн