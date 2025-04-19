Клімаксан гомеопатичний (Climaxan homeopathic)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 132 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
91,57
Економія при броні: -8,86 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
102,70
Економія при броні: -19,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
83,80
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
102,80
Економія при броні: -19,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
90,46
Економія при броні: -9,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
90,40
Економія при броні: -7,67 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
102,80
Економія при броні: -19,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
83,70
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
83,80
Економія при броні: -0,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
0.9 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
83,80
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
90,62
Економія при броні: -10,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна