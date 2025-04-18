Клімаксан гомеопатичний (Climaxan homeopathic)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 611 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
102,80
Економія при броні: -15,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
102,80
Економія при броні: -15,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
96,33
Економія при броні: -10,33 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
90,43
Економія при броні: -5,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
87,80
Економія при броні: -0,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
91,77
Економія при броні: -8,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
94,91
Економія при броні: -10,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
102,70
Економія при броні: -15,10 грн