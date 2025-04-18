Клімаксан гомеопатичний (Climaxan homeopathic)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 241 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
94,47
Економія при броні: -8,15 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
89,77
Економія при броні: -6,76 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
102,80
Економія при броні: -14,50 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
102,80
Економія при броні: -14,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
97,95
Економія при броні: -3,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
95,11
Економія при броні: -9,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
96,18
Економія при броні: -10,25 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
97,30
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна