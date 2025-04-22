Клімаксан гомеопатичний (Climaxan homeopathic)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
102,80
Економія при броні: -15,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
97,00
Економія при броні: -9,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
102,80
Економія при броні: -15,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
91,32
Економія при броні: -9,74 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
103,42
Економія при броні: -6,31 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
102,70
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
91,34
Економія при броні: -9,76 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
97,30
Економія при броні: -9,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
93,99
Економія при броні: -7,68 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
96,31
Економія при броні: -9,94 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
102,80
Економія при броні: -15,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
94,69
Економія при броні: -8,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
102,80
Економія при броні: -15,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Клімаксан гомеопатичний таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
96,62
Економія при броні: -10,25 грн