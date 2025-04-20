Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,03
Економія при броні: -9,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 50 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 50 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
48,13
Економія при броні: -1,91 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,47
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,16
Економія при броні: -5,95 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 50 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
43,33
Економія при броні: -1,79 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,05
Економія при броні: -3,94 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,21
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
56,72
Економія при броні: -1,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,77
Економія при броні: -3,91 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,26
Економія при броні: -2,41 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,30
Економія при броні: -5,45 грн