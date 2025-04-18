Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,66
Економія при броні: -3,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,07
Економія при броні: -2,19 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,27
Економія при броні: -5,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,13
Економія при броні: -3,69 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
56,88
Економія при броні: -2,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,76
Економія при броні: -2,34 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,97
Економія при броні: -4,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,17
Економія при броні: -3,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,57
Економія при броні: -2,93 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,84
Економія при броні: -2,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,21
Економія при броні: -2,67 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,25
Економія при броні: -3,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
56,80
Економія при броні: -1,92 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,29
Економія при броні: -3,75 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,28
Економія при броні: -3,34 грн