Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 309 аптеках у Чернігів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,60
Економія при броні: -4,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,60
Економія при броні: -4,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,60
Економія при броні: -1,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,85
Економія при броні: -3,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,60
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,62
Економія при броні: -3,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,25
Економія при броні: -3,35 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,80
Економія при броні: -5,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,56
Економія при броні: -4,14 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 161
2.5 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,60
Економія при броні: -4,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.5 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,57
Економія при броні: -2,73 грн
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
3.0 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,60
Економія при броні: -1,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Миру, 194
3.0 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,13
Економія при броні: -3,34 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Космонавтів, 9
3.2 км
Кетотифен сироп 1 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"