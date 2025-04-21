Сироп подорожника (Plantain syrup)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Вінниця
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
131.7 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
138.4 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
80,84
Економія при броні: -2,43 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
167.5 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
80,84
Економія при броні: -2,43 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А/1
178.7 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
83,10
Економія при броні: -24,90 грн
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Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
187.9 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
76,99
Економія при броні: -2,31 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
191.8 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
76,99
Економія при броні: -2,31 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
198.3 км
Сироп подорожника сироп флакон 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
198.3 км
Сироп подорожника сироп флакон 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
79,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
79,00
Економія при броні: -4,00 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 21-Б
202.4 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
80,84
Економія при броні: -2,43 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пров. Фінський, 3
204.3 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
80,84
Економія при броні: -2,43 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 57
274.7 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
77,00
Економія при броні: -4,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 108-А
343.8 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
83,10
Економія при броні: -24,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Камінь-Каширський, пл. Культури, 13
364.8 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
83,10
Економія при броні: -26,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Торгова, 62
384.6 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
83,10
Економія при броні: -26,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
385.7 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
77,00
Економія при броні: -4,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 66-В
438.8 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
83,10
Економія при броні: -24,90 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
449.7 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
77,00
Економія при броні: -3,00 грн