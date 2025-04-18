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Сироп подорожника (Plantain syrup)
Сироп подорожника (Plantain syrup)
Одеса
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
77,00
Економія при броні:
-4,00 грн
73,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
77,00
Економія при броні:
-4,00 грн
73,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 57
299.3 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
77,00
Економія при броні:
-4,00 грн
73,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 108-А
342.1 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
83,10
Економія при броні:
-24,90 грн
58,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
347.0 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
67,70
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
366.2 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
83,08
Економія при броні:
-9,08 грн
74,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
368.8 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
79,00
Економія при броні:
-4,00 грн
75,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
369.2 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
79,00
Економія при броні:
-5,00 грн
74,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
372.4 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
83,10
Економія при броні:
-24,90 грн
58,20
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 21
372.5 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
84,93
Економія при броні:
-10,93 грн
74,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
374.5 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
77,00
Економія при броні:
-3,00 грн
74,00
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
391.3 км
Сироп подорожника сироп флакон 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
82,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
393.2 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
77,00
Економія при броні:
-4,00 грн
73,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
403.6 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
80,84
Економія при броні:
-2,43 грн
78,41
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
411.3 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
80,84
Економія при броні:
-2,43 грн
78,41
грн
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Undefined
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
424.0 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
76,99
Економія при броні:
-2,31 грн
74,68
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
429.1 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
76,99
Економія при броні:
-2,31 грн
74,68
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А/1
429.8 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
83,10
Економія при броні:
-24,90 грн
58,20
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
435.1 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
79,00
Економія при броні:
-4,00 грн
75,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 4
435.6 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
79,00
Економія при броні:
-5,00 грн
74,00
грн
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