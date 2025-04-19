Київ
Сироп подорожника (Plantain syrup)

Сироп подорожника (Plantain syrup)

Львів (адресу не вказано)
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Самбір, вул. Торгова, 62
69.0 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
83,10
Економія при броні: -26,20 грн
56,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Ужгород, вул. Коршинського Івана, 3
184.0 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
83,10
Економія при броні: -24,90 грн
58,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Камінь-Каширський, пл. Культури, 13
209.4 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
83,10
Економія при броні: -26,20 грн
56,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
330.0 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
67,70 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
422.4 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
80,84
Економія при броні: -2,43 грн
78,41 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
435.5 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
83,10
Економія при броні: -24,90 грн
58,20 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Васильків, вул. Соборна, 64/1
451.5 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
80,84
Економія при броні: -2,43 грн
78,41 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А/1
451.6 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
83,10
Економія при броні: -24,90 грн
58,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
467.4 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
83,10
Економія при броні: -16,90 грн
66,20 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Київ, просп. Оболонський, 21-Б
467.5 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
80,84
Економія при броні: -2,43 грн
78,41 грн
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
467.6 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
76,99
Економія при броні: -2,31 грн
74,68 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
468.4 км
Сироп подорожника сироп флакон 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
83,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
468.4 км
Сироп подорожника сироп флакон 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
83,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
468.9 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
76,99
Економія при броні: -2,31 грн
74,68 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
475.3 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
79,00
Економія при броні: -5,00 грн
74,00 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Київ, пров. Фінський, 3
476.1 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
80,84
Економія при броні: -2,43 грн
78,41 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
476.3 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
79,00
Економія при броні: -4,00 грн
75,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 57
602.9 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
77,00
Економія при броні: -4,00 грн
73,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
616.1 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
77,00
Економія при броні: -4,00 грн
73,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 108-А
670.1 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
83,10
Економія при броні: -24,90 грн
58,20 грн
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