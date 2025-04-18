Сироп подорожника (Plantain syrup)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Сироп подорожника сироп флакон 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Сироп подорожника сироп флакон 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
83,10
Економія при броні: -24,90 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Фінський, 3
7.7 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
80,84
Економія при броні: -2,43 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 21-Б
7.8 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
80,84
Економія при броні: -2,43 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
79,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
79,00
Економія при броні: -4,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
12.1 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
76,99
Економія при броні: -2,31 грн
В містах поряд
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
17.1 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
76,99
Економія при броні: -2,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А/1
19.8 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
83,10
Економія при броні: -24,90 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
33.9 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
80,84
Економія при броні: -2,43 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
60.1 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
80,84
Економія при броні: -2,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
77.6 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
83,10
Економія при броні: -24,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
198.1 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 57
206.4 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
77,00
Економія при броні: -4,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 108-А
248.1 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
83,10
Економія при броні: -24,90 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
77,00
Економія при броні: -4,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 66-В
302.0 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
83,10
Економія при броні: -24,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
348.8 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
77,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
357.5 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
77,00
Економія при броні: -3,00 грн