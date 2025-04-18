Сироп подорожника (Plantain syrup)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Харків
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Туркестанська, 44
5.6 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Нескорених, 26-В
7.3 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 66-В
130.4 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
83,10
Економія при броні: -24,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
77,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
196.5 км
Сироп подорожника сироп флакон 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
77,00
Економія при броні: -3,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 108-А
242.6 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
83,10
Економія при броні: -24,90 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
83,08
Економія при броні: -9,08 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
79,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 21
256.6 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
84,93
Економія при броні: -10,93 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
257.9 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
79,00
Економія при броні: -5,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 57
310.8 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
77,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
313.9 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
77,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
332.9 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
77,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
401.4 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
79,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
402.5 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
79,00
Економія при броні: -5,00 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пров. Фінський, 3
402.6 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
80,84
Економія при броні: -2,43 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
407.9 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
76,99
Економія при броні: -2,31 грн
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Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
408.5 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
76,99
Економія при броні: -2,31 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
410.3 км
Сироп подорожника сироп флакон 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
410.3 км
Сироп подорожника сироп флакон 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
412.6 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
83,10
Економія при броні: -16,90 грн