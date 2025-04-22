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Сироп подорожника (Plantain syrup)
Сироп подорожника (Plantain syrup)
Чернігів
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 21-Б
122.0 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
80,84
Економія при броні:
-2,43 грн
78,41
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Фінський, 3
125.1 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
80,84
Економія при броні:
-2,43 грн
78,41
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Сироп подорожника сироп флакон 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
83,00
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Сироп подорожника сироп флакон 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
83,80
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
79,00
Економія при броні:
-5,00 грн
74,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
79,00
Економія при броні:
-4,00 грн
75,00
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
138.5 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
76,99
Економія при броні:
-2,31 грн
74,68
грн
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
143.6 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
76,99
Економія при броні:
-2,31 грн
74,68
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А/1
145.9 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
83,10
Економія при броні:
-24,90 грн
58,20
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
162.0 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
80,84
Економія при броні:
-2,43 грн
78,41
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
185.2 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
80,84
Економія при броні:
-2,43 грн
78,41
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
205.7 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
83,10
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 57
289.6 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
77,00
Економія при броні:
-4,00 грн
73,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 108-А
304.3 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
83,10
Економія при броні:
-24,90 грн
58,20
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 66-В
311.8 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
83,10
Економія при броні:
-24,90 грн
58,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
319.8 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
67,70
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
398.4 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
77,00
Економія при броні:
-3,00 грн
74,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
425.1 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
77,00
Економія при броні:
-4,00 грн
73,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
428.6 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
77,00
Економія при броні:
-4,00 грн
73,00
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
436.2 км
Сироп подорожника сироп флакон 130 г №1
ТОВ "Тернофарм"
82,00
грн
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