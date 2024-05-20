Алое екстракт рідкий екстракт рідкий для ін'єкцій 1 мл ампули у блістері, №10 - Одеса (866111) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Всього: упаковка (1), ампули у блістері (8)
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 22-А
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Всього: упаковка (2)
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Одеса, вул. Сегедська, 14
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Всього: упаковка (2)
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Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
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Всього: упаковка (1)
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Роздільна, вул. Ярослава Мудрого, 3-Г
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Всього: ампули у блістері (4)
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Арциз, вул. Щаслива, 45-А
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Всього: упаковка (1)
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Подільськ, просп. Перемоги, 30/47
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Всього: ампули у блістері (3)
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Умань, вул. Мазепи, 3
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Всього: упаковка (2)
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Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 9
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Всього: ампули у блістері (8)
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
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Всього: ампули у блістері (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 23
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Всього: упаковка (1), ампули у блістері (2)
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 14
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Новоселиця, вул. Центральна, 21
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Всього: ампули у блістері (7)
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Бородянка, вул. Центральна, 363-Г
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Андріївка, вул. Центральна, 4
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Всього: упаковка (1), ампули у блістері (5)
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Конотоп, вул. Клубна, 111
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Червоної Калини, 2
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Харків, вул. Золочівська, 27
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Рівне, вул. Шевченка, 18
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Всього: ампули у блістері (3)
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5