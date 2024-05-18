Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИРізні речовини, що впливають на травну систему і метаболізмРізні препаратиАлое екстракт рідкийЦіни в аптеках

Алое екстракт рідкий екстракт рідкий для ін'єкцій 1 мл ампули у блістері, №10 - Харків (866111) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека твоєї родини
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (1)
130,06 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: ампули у блістері (3)
130,06 грн
Астарта
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
Всього: упаковка (1)
146,00 грн
Класна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Гагаріна, 178
Всього: упаковка (2)
149,50 грн
Аптека твого міста
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
155,50 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Андріївка, вул. Центральна, 4
Всього: упаковка (1)
130,06 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Іллінська, 1
Всього: упаковка (1)
137,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Британська, 1
Всього: упаковка (2)
130,06 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 23
Всього: ампули у блістері (6)
130,06 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Червоної Калини, 2
Всього: упаковка (2)
137,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Конотоп, вул. Клубна, 111
Всього: упаковка (1), ампули у блістері (5)
130,05 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Шостка, вул. Чернігівська, 9
Всього: ампули у блістері (1)
137,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
Всього: ампули у блістері (8)
137,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 9
Всього: упаковка (2)
137,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бородянка, вул. Центральна, 363-Г
Всього: ампули у блістері (7)
130,06 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Мазепи, 3
Всього: ампули у блістері (3)
137,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 30/47
Всього: упаковка (1)
137,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Сегедська, 14
Всього: упаковка (2)
137,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 22-А
Всього: упаковка (1), ампули у блістері (8)
140,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 14
Всього: упаковка (1), ампули у блістері (2)
137,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (2)
130,18 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Роздільна, вул. Ярослава Мудрого, 3-Г
Всього: упаковка (1)
130,05 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Арциз, вул. Щаслива, 45-А
Всього: ампули у блістері (4)
137,90 грн