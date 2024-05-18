Алое екстракт рідкий екстракт рідкий для ін'єкцій 1 мл ампули у блістері, №10 - Харків (866111) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
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Всього: ампули у блістері (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Гагаріна, 178
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Андріївка, вул. Центральна, 4
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Суми, вул. Іллінська, 1
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Суми, вул. Британська, 1
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Всього: ампули у блістері (6)
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Онуфріївка, вул. Центральна, 23
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Всього: упаковка (2)
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Конотоп, просп. Червоної Калини, 2
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Всього: упаковка (1), ампули у блістері (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Конотоп, вул. Клубна, 111
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Всього: ампули у блістері (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Шостка, вул. Чернігівська, 9
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Всього: ампули у блістері (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 9
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Всього: ампули у блістері (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бородянка, вул. Центральна, 363-Г
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Всього: ампули у блістері (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Мазепи, 3
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 30/47
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Сегедська, 14
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Всього: упаковка (1), ампули у блістері (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 22-А
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Всього: упаковка (1), ампули у блістері (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 14
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Роздільна, вул. Ярослава Мудрого, 3-Г
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Всього: ампули у блістері (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Арциз, вул. Щаслива, 45-А