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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИРізні речовини, що впливають на травну систему і метаболізмРізні препаратиАлое екстракт рідкийЦіни в аптеках

Алое екстракт рідкий екстракт рідкий для ін'єкцій ампула 1 мл, №10 - Запоріжжя (174138) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (243)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
140,60 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
170,00
Економія: -42,00 грн
128,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: екстракт рідкий для ін'єкцій (9)
156,13
Економія: -37,55 грн
118,58 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
158,96
Економія: -40,80 грн
118,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
163,99
Економія: -31,34 грн
132,65 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
170,00
Економія: -42,00 грн
128,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (243)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
140,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
148,99
Економія: -16,34 грн
132,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (3), ампула (3)
155,59
Економія: -16,62 грн
138,97 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (243)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
140,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (5), ампула (5)
158,25
Економія: -40,08 грн
118,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2), ампула (8)
156,35
Економія: -37,77 грн
118,58 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (243)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
140,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3), ампула (8)
159,00
Економія: -40,25 грн
118,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1), ампула (8)
158,41
Економія: -40,08 грн
118,33 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (4), ампула (5)
159,21
Економія: -15,76 грн
143,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (2), ампула (7)
159,26
Економія: -40,85 грн
118,41 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (243)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
140,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (2), ампула (8)
156,74
Економія: -38,70 грн
118,04 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (243)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
140,60 грн